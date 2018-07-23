«نبض زندگی» در رادیو نمایش می تپد/ یادی از صدرالدین شجره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سه شنبه ۲ مرداد ماه، شنونده نمایش رادیویی «نبض زندگی» به کارگردانی زنده یاد صدرالدین شجره از رادیو نمایش باشید.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون احمد گنجی، علی زرینی، صفا آقاجانی، مهدی نمینی مقدم، مهرداد عشقیان، سعیده فرضی، راضیه مومیوند، نازنین مهیمنی، شهریار حمزیان، عباس توفیقی، محمدرضا علی، اصغر دریایی، سعید سلطانی، محمد آقا محمدی، امین بختیاری، بهادر ابراهیمی، زیبا معماری و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در آن به ایفای نقش می پردازند.

«نبض زندگی» به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد ساعت ۱۱:۱۵، از رادیو نمایش پخش می شود.