پیگیری راه اندازی پایگاه ملی دستکندها و شهرهای زیرزمینی در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، محمد حسینی اظهار داشت: دستکندهای شهرستان خمین یکی از بهترین مکان‌های تاریخی برای تحقیق و مکاشفه درباره زندگی تاریخی انسان هستند و به گفته کارشناسان و پژوهشگران، بیشترین دستکندهای شناسایی شده کشور در شهرستان خمین به ثبت رسیده است.

وی با تاکید بر این موضوع که دستکندها می‌تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد و توسعه و اشتغال را در استان فراهم کند، افزود: از ویژگی های منحصر به فرد دستکندها می توان به این اشاره کرد که بدون استفاده از مصالح و با ابزار کندمان ساخته‌ شده‌اند و بسیاری از آن‌ها هنوز در پرده راز و رمز پنهان است. تاکنون در استان دستکندهای تهیق، دانیان، کندها، نازی، رباط آغاج، آشناخور، فرنق، وارونه، طیب آباد، بزمیان شهرستان خمین، دستکند خنجین شهرستان فراهان و دستکند محله ترخوران شهرستان تفرش کشف شده است.

حسینی در ادامه اظهار داشت: دستکندهای تهیق، رباط آغاج و وارونه در فهرست آثار ملی ثبت شده اند. تهیق و رباط آغاج مورد کاوش قرار گرفته اند و ساماندهی وارونه و فرنق در سال جاری در دستور کار قرار دارد. همچنین پیگیر آن هستیم که راه‌اندازی پایگاه ملی دستکندها و جذب نیروهای مدیریتی در این بخش برای پیگیری‌های جدی‌تر و کاوش دستکندها و ثبت آثار در این زمینه انجام شود، چرا که با مشخص شدن مرکزی به ‌عنوان میزبان پایگاه ملی دستکندهای کشور، اعتبارات ملی سالانه برای کاوش و شناسایی تعریف می‌شود و می‌توان در این حوزه اقدامات مطلوب تری انجام داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان مرکزی در پایان گفت: با توجه به اینکه کاوش دستکندها رقم قابل‌توجهی از اعتبارات را می‌طلبد، بنابراین باید در جذب اعتبارات ملی برای این بخش تلاش کرد، چرا که اعتبارات شهرستانی پاسخگوی کار پرحجم و پرهزینه کاوش و شناسایی دستکندها و امکان‌پذیر ساختن زمینه گردشگری در این مکان‌ها نیست.