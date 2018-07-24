دستگاه بررسی کیفیت آب پس از سیل ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه کویینزلند گجتی به نام Drifter ساخته اند که در مناطق مستعد سیل می تواند جان افراد را نجات دهد.

پروفسور ریچارد براون همراه گروهی از محققان دستگاهی است که اطلاعات مربوط به کیفیت و سرعت آب را منتقل می کند و می تواند سیلاب، رسوبات آلوده و رشد جلبک ها را هشدار دهد.

این گجت درون یک لوله پی وی سی قرار داد و پس از قرار گرفتن در آب سیل اطلاعات را جمع آوری می کند.

براون در این باره می گوید: قبل از این فناوری ما نمی دانستیم پس از سیل به طور واقعی کیفیت آب چه تغییری می کند. با کمک این گجت می توان اطلاعات حیاتی درباره آب رودخانه را جمع آوری کرد.

البته سازمان های دولتی ۴۰۰ دستگاه برای رصد سیل در ایالت کویینزلند استرالیا نصب کرده اند اما سودمندی آنها در وضعیت اضطراری محدود است. زیر در مکان ثابتی قرار دارند.

در مقابل گجت ارزان و قابل حمل Drifter را می توان در دست نگهداشت یا از بالگرد داخل آب پرت کرد. این دستگاه با کمک بلوتوث اطلاعات را منتقل می کند.

همچنین هر دستگاه مجهز به یک واحد جی پی اس است بنابراین موقعیت یابی آن کارساده ای است. وزن Drifter نیز طوری در نظر گرفته شده که یک تا دو سانتیمتر بالاتر از سطح آب قرار می گیرد.

درآزمایشات Drifter که تا به حال انجام شده اطلاعات مربوط به مکان، سرعت و جریان آب همچنین میزان رسوبات و آلاینده ها با وضوح بالا نمایش داده شده اند.