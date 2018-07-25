  1. استانها
  2. تهران
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

رییس اورژانس تهران:

ریزش آوار در ورزشگاه شهر قدس/یک نفر مصدوم شد

قدس- رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ورزشگاه شهر قدس خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر مصدوم شد.

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر از ریزش آوار در ورزشگاه شهر قدس خبر داد و افزود: این حادثه در ساعت ۱۱:۳۰ به سامانه ۱۱۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: به محض اطلاع از این حادثه تکنیسین های اورژانس به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس تهران گفت: این ریزش آوار در داخل استادیوم شهرقدس رخ داده است، که عوامل آتش نشانی و دیگر مسئولان در محل حاضر هستند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه یک نفر مصدم شد که توسط تکنسین های اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، معمولا بازی های تیم فوتبال پیکان تهران در لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس برگزار می شود.

