۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

«قاعده بازی» احمدرضا معتمدی در آی فیلم

فیلم «قاعده بازی» به کارگردانی احمدرضا معتمدی پنجشنبه ۴ مرداد ساعت ۲۱ روی شبکه آی‌فیلم می رود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه آی‌فیلم، احمدرضا معتمدی مهمان این هفته کافه‌ فیلم است و اکبر نبوی مجری-کارشناس برنامه با وی درباره این اثر صحبت خواهد کرد.

«قاعده بازی» محصول سال ۱۳۸۵ است و سعید پورصمیمی، فریده سپاه‌منصور، اکبر عبدی، داریوش ارجمند، جمشید هاشم پور، گوهر خیراندیش، الناز شاکردوست، حمید لولایی، علیرضا خمسه، محسن قاضی مرادی، انوشیروان ارجمند و ژاله صامتی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

داستان این فیلم سینمایی درباره مردی است که ۲ زن، از محلات پایین و بالای شهر دارد و از هر کدام از این ها نیز فرزندانی دارد که زن ها و فرزندان از وجود یکدیگر بی خبرند ... .

«قاعده بازی» پنجشنبه ۴ مرداد ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود و بعد از آن احمدرضا معتمدی در گفتگو با مجری برنامه به نقد و بررسی این فیلم خواهند پرداخت.

کد خبر 4356935
عطیه موذن

