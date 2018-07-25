بازیکنان پدیده انگیزه بالایی برای بازی مقابل پرسپولیس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیساظهار کرد: شرایط سختی داریم زیرا ۳ بازیکن پدیده در اردوی تیم ملی امید بوده و ۲ بازیکن مصدوم و ۲ بازیکن دیگر هم به خاطر مشکلاتی که در مدارکشان بود در اختیار نداریم.

وی افزود: باید مسئولان مشهد و خراسان رضوی توجه بیشتری به تنها نماینده استان در لیگ برتر داشته‌باشند. بازیکنانم با انگیزه بالایی تمرین می‌کنند و امیدوارم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده در ادامه گفت:تنها تیم بدون تغییر در این فصل پرسپولیس بود و تمام بازیکنانی که فردا در مقابل ما به میدان می‌روند، سال قبل هم کنار هم تمرین کرده اند. پرسپولیس این فصل هم مدعی قهرمانی خواهدبود. جلوی مدافع عنوان قهرمانی بازی داریم و عدم تغییر تا حدی در شروع کار پوئن مثبت برای این تیم تلقی می‌شود.



گل‌محمدی بیان کرد: برخی از بازیکنانم در لیگ برتر کم‌تجربه هستند اما آنچه مهم است اینکه انگیزه داریم و خوب تمرین کرده‌ایم. امیدوارم تمرکزشان را حفظ کنند و بتوانند وظایفشان را به خوبی انجام دهند.



سرمربی جدید پدیده در خصوص تاکتیک تیمش در لیگ هجدهم گفت: باید اصول خود در حمله و دفاع را حفظ کنیم. بچه‌ها یاد گرفته‌اند که توپ را خیلی خوب انتقال دهند. در اکثر تیم‌های حاضر در جام جهانی هم دیدیم که توپ‌گیری خوب و ضدحملات سریع در دستور کار بسیاری از تیم‌ها قرار داشت.



وی بیان کرد:تیم‌هایی مثل ما که سه بازیکن امید دارند کارشان سخت‌تر می‌شود. برخی باشگاه‌ها حتی برای یک بازیکن هم همکاری نکردند، این تناقض‌ها و برخورد دوگانه کار را سخت می‌کند. ما هم می‌شد بازیکن ندهیم و دلمان قرص‌تر باشد. همه‌جور همکاری با رده‌های مختلف داشتیم و خواهیم‌داشت اما کاش جوری برنامه‌ریزی کنند که تیم‌ها لطمه نخورند.