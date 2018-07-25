پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز چهارشنبه همزمان با برگزاری همایش مدیران پست بانک ایران، در راستای حمایت از کسب و کارهای روستایی و تولید کالاهای داخلی، تفاهمنامه ای بین پست بانک و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای صدور ۱۰۰ هزار فقره یاراکارت روستایی به امضا رسید.

با انعقاد این تفاهم نامه روستاییان می توانند به مدت یکسال با ضمانت حساب یاران یا ضمانت گروهی تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون ریال از خدمات این کارت بهره مند شوند.

براین اساس پست بانک به عنوان بانک عامل در طرح های معاونت مناطق محروم روستایی مشارکت می کند و از سوی معاونت به عنوان تنها بانک عامل روستایی به دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات به روستائیان معرفی می شود.

همچنین در تفاهمنامه دیگری که الحاقیه قرارداد سال ۹۵ بین وزارت ارتباطات و پست بانک ایران است، مرحله دوم نصب و راه اندازی ۲۵۰ دستگاه خودپرداز در روستاهای فاقد این امکان تا پایان مهرماه سال ۹۷ اجرا می شود.

بر اساس این قرارداد، تعیین روستاها طبق سهمیه هر استان با نظر ناظر قرارداد است و پست بانک از زمان ابلاغ این الحاقیه به مدت ۵ سال خدمات پشتیبانی و نگهداری دستگاه ها را برعهده دارد.

این قراداد الحاقیه تفاهم نامه سال ۹۵ است که بر اساس آن پست بانک در ۱۰۰۰ روستای کشور دستگاه خودپرداز بانکی را برای ارائه خدمات مالی به مردم نصب و راه اندازی کرد.

در ادامه این همایش نیز تفاهم نامه همکاری بین پست بانک و کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف تامین مالی طرح ها و فعالیت های اشتغالزا مددجویان کمیته امداد توسط پست بانک ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک در چارچوب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتعال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، به امضای طرفین رسید.

در این تفاهم نامه پست بانک ایران متعهد شده است که تامین مالی ۲۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد با میانگین ۲۵ میلیون تومان و سقف هر فرصت شغلی ۵۰ میلیون تومانی را بر عهده بگیرد و در مجموع مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور اختصاص یابد.

همچنین در این تفاهم نامه، کمیته امداد متعهد شده که متقاضیان واجد شرایط را با تهیه و ارائه گزارش طرح توجیهی به پست بانک معرفی کند.

مهلت بازپرداخت تسهیلات براساس مفاد این توافقنامه تا سقف ۳۰ میلیون تومان با احتساب حداکثر یک سال دوره تنفس، ۷۲ ماه و بیش از این مبلغ ۸۴ ماه است.

امضای این تفاهمنامه ها با حضور وزیر ارتباطات، وزیر کار و معاون توسه مناطق روستایی رئیس جمهور انجام شد.