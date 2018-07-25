به گزارش خبرگزاری مهر، در روز ولادت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شماره ۱۴۳ نشریه خط حزب‌الله منتشر شد.

سخن هفته این شماره از نشریه با عنوان «تو هم می‌روی» با توجه به اظهار نظر اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره‌ی ایران به‌علت اصلی عصبانیت ترامپ می‌پردازد. در بخشی از متن چنین می‌خوانیم: چنین اظهارنظرهایی، هیچ جای تعجب ندارد. هرچند «اینها کارهایی است که از اوّل هم می‌کردند؛ در دوران دولت گذشته‌ی آمریکا یک‌جور بود، حالا یک‌جور است؛ دوران قبل از او -دوران بوش پسر- یک‌جور بود... خیلی‌ از آنها استخوان‌هایشان هم خاک شد، بدنشان هم در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار شد، [امّا] جمهوری اسلامی بحمدالله با قدرت سینه سپر کرده ایستاده؛ این آقا هم بدنش خاک خواهد شد، خوراک مار و مور خواهد شد، جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.»(۱۳۹۷/۰۲/۱۹)

اطلاع‌نگاشت این شماره از نشریه نیز با عنوان «خلف وعده موجب می‌شود انسان از چشم مردم بیفتد» به توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان براساس نامه ۵۳ نهج‌البلاغه پرداخته است.

«مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان را بشناسید» عنوان "گزارش رصدی" این هفته از نشریه است که به تحلیل مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل آمریکا درباره‌ی اهمیت تنگه هرمز، و واکنش روزنامه‌ی صهیونیستی هاآرتص مبنی بر تهدید ایران به بستن این تنگه پرداخته است.

اندیشکده‌ای که به‌دنبال براندازی در ایران است، چه زمانی حکومت اسلامی وظیفه دارد در برابر فعل حرام بایستد؟ در مقابل دشمن اگر مسئولین احساس ترس بکنند برسر ملت بلاهای بزرگ خواهد آمد، در این راه عزم و اراده‌ی محکم و پایدار داشته باشید، باید بنیه معنوی خودمان را تقویت کنیم، در این جنگ اقتصادی هرکسی بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است، باید عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم، عیوب یکدیگر را تحمل کنید و... عناوین بخش‌های دیگر نشریه خط حزب‌الله است که مخاطبین گرامی می‌توانند با مراجعه به نشریه این مطالب را مورد مطالعه قرار دهند.

صدوچهل‌وسومین شماره‌ی خط حزب‌الله به ارواح طیبه‌ی شهدای عملیات تروریستی مریوان تقدیم شده‌ است.

