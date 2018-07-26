به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهای پایانی برداشت محصولات باغی روستای بایع کلا جشنواره هلو و شلیل نکا چهارشنبه شب با حضور مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران ، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در روستای بایع کلا از توابع بخش مرکزی نکا افتتاح شد.

عبدالجواد توحیدی مقدم فرماندار نکا در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره هلو شلیل گفت: سالانه بیش از یکهزار و ۲۰۰ تن هلو شلیل از باغات شهرستان نکا تولید می شود که این مقدار محصول ۴۰ درصد هلو و شلیل استان مازندران و ۱۰ درصد در سطح کشور را به خود اختصاص می دهد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را بهانه ای برای معرفی و برندسازی این محصول به جامعه و همچنین فضای شور و نشاط اجتماعی در بین مردم ، نحوه شکرگزاری و فراخوانی این موضوع به دیگر مردم جامعه برشمرد.

فرماندار نکا افزود: این جشنواره در قالب ۴۰ غرفه و نمایش محصولات کشاورزی و باغی و همچنین فرآورده های به دست آمده از این محصول به مدت سه روز از ساعت ۱۸ الی ۲۳ در روستای بایع کلا نکا به نمایش گذاشته شد.

نماینده عالی دولت در نکا ادامه داد: اگر در ستاد توسعه شهرستان برای معرفی محصولات شهرستان اعمم از تمشک، اسبه حلوا و هلو وشلیل صاحبان صنایع مختلف ، نخبگان سیاسی ، اقتصادی و تولیدکنندگان مرتبط به این حوزه دعوت شوند قطعا شاهد خروجی خوبی در این امور خواهیم بود.

به گفته توحیدی مقدم با برجسته سازی محصولات باغی در این جشنواره به دنبال دیگر ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی هستیم که به خوبی بکارگیری خواهند شد.

وی از توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعت فرابخشی یاد کرد و همچنین بیان کرد: دریا، جنگل و حوزه کشاورزی به عنوان صنعت گردشگری و فرابخشی در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان موثر باشد .