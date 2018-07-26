به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پدیده مشهد از ساعت ۲۰:۴۵ امشب در هفته نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار می شود. حاشیه های پیش از آغاز این مسابقه را در پی می خوانید:

* تماشاگران زیادی از ساعت ۱۳ امروز در مقابل ورودی های ورزشگاه امام رضا(ع) حضور داشتند تا بتوانند وارد ورزشگاه شوند. اما درهای استادیوم حوالی ساعت ۱۶ باز شد تا این جمعیت در تمام طول این مدت مجبور شوند در خیابان ها حضور پیدا کنند. همین امر باعث شد تا ترافیک وسیعی در خیابان های اطراف ورزشگاه به وجود بیاید.

* بازار سیاه بلیت بازی امروز باعث شد تا برخی ماموران نیروی انتظامی وارد ماجرا شوند و مانع از داد و ستد شوند.

* دست‌فروشان زیادی برای فروش محصولات خود در اطراف ورزشگاه حضور داشتند که مشکلاتی را در رفت و آمد تماشاگران به وجود آورده بود.

* هواداران پرسپولیس به مراتب بیشتر از هواداران پدیده مشهد هستند که فعلا مشکلی برای حضور در ورزشگاه ندارند.

* با توجه به خروج چند بازیکن اصلی فصل گذشته پرسپولیس صحبت در بین تماشاگران بازی امشب، درباره لیست یازده بازیکن این تیم بسیار است.