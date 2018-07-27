به گزارش خبرنگار مهر، وحید مفید با حضور در برنامه نبض شبکه خبر، گفت: ما هیچ گونه واردات برنج تراریخته نداریم.

وی با تأکید بر اینکه برنج تراریخته نیز در کشور تولید نمی شود، افزود: موضوع برچسب گذاری محصولات تراریخته در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.

مفید با اعلام اینکه کار برچسب گذاری روغن های خوراکی از اول مرداد ماه جاری آغاز شده است، ادامه داد: سایر فرآورده‌های غذایی آماده نیز از اول شهریور ۹۷ مشمول برچسب گذاری محصولات تراریخته می شوند.

مفید توضیح داد: لگوی تراریخته در کنار برچسب سیب سلامت که بر روی محصولات غذایی الصاق می‌شود، قرار می گیرد.

وی گفت: وجود لگوی تراریخته این امکان را به مصرف کننده محصول می دهد که بداند برای تهیه آن از چه فرآورده های تراریخته ای استفاده شده است.