پایان عملیات جستجو در اشکور؛ پیکر سالمند مفقود شده پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلیزاده صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک مرد ۸۰ ساله در روستای تکامجان منطقه اشکور رحیمآباد، عملیات جستوجو و امدادرسانی از صبح روز گذشته آغاز شد.
وی افزود: در این عملیات تیمهای امداد و نجات «شهدای امدادگر اشکور» با حضور در منطقه و با همکاری و مشارکت مردم محلی، جستوجوی گستردهای را برای یافتن فرد مفقودشده انجام دادند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گیلان ادامه داد: عملیات جستوجو تا صبح امروز ادامه داشت و در نهایت با تلاش نیروهای امدادی و همراهی اهالی منطقه، پیکر این فرد سالمند پیدا شد.
قلیزاده از مشارکت و همکاری مردم محلی در روند عملیات جستوجو قدردانی کرد و گفت: حضور و همراهی نیروهای امدادی و اهالی منطقه نقش مؤثری در پیشبرد عملیات و یافتن فرد مفقودشده داشت.
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