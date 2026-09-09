به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی، صبح چهارشنبه در نشست رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای سراسر کشور در تبریز اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این نشست، آموزش رؤسای سازمانها و آشنایی آنان با ظرفیتها و سامانههای هوشمند در بخش کشاورزی است.
وی افزود: این نشست همچنین فرصتی برای تبادل تجربیات میان استانها و بررسی راهکارهای جذب اعتبارات، تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد برنامههای بخش کشاورزی فراهم کرده است.
خمسه با اشاره به روزهای پایانی فصل برداشت محصولات کشاورزی گفت: در پایان فصل برداشت قرار داریم و تلاش میکنیم مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه پرداخت شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد سال زراعی آینده با آرامش و شرایط مطلوب آغاز شود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در هفته دولت اظهار کرد: برنامهریزی برای حضور معاونان وزیر در استانها در این ایام، زمینه ارتباط نزدیکتر میان مدیران ملی و استانی و مجموعههای مختلف بخش کشاورزی را فراهم کرد.
خمسه ادامه داد: بیشتر رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها نیز در هفته دولت با برگزاری نشستهای خبری، عملکرد، اقدامات و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی را برای افکار عمومی تشریح کردند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، کسب رتبه برتر وزارت جهاد کشاورزی را حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارکنان این وزارتخانه دانست و از مجموعه سازمانهای استانی قدردانی کرد.
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