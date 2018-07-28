به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره برداری از کتابخانه عمومی شهید رجایی همزمان با آخرین روز دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) با حضور علی نیکنام مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران، مجید جعفری رییس اداره کتابخانه های اسلامشهر، یاسر ده‌پور دهیار بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر و جمعی از اعضای شورای شهر و کتابداران این شهرستان برگزار شد.

جعفری در این مراسم گفت: اگرچه این کتابخانه امسال افتتاح شد، اما اولین کلنگ آن، از سال ۹۳ زده شده بود. این کتابخانه ۱۷۰ متر زیر بنا دارد و در سال ۹۳ و بعد از کلنگ زنی، ما شاهد ۴۰ درصد پیشرفت فیزیک آن بودیم اما بعد از آن به دلیل عدم اعتبارات این پروژه متوقف شد. در بهمن سال ۹۶ با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان این پروژه تکمیل و تجهیزات آن نیز با مبلغ ۲۵ میلیون تومان از سوی دهیاری، شورا و بخشداری بخش چهار دانگه تامین شد.

وی افزود: خوشبختانه استقبال روستانشینان از فضاهای فرهنگی و به‌ویژه کتابخانه ها بسیار خوب است و لازم است که اعتبارات بیشتری برای تجهیز و توسعه فضاهای فرهنگی در شهرستان‌ها و روستاها تخصیص داده شود. در حال حاضر ما ۲۷ روستا در اسلامشهر داریم که تنها ۴ روستا آن دارای کتابخانه هستند و امیدواریم بتوانیم شاهد افتتاح کتابخانه های دیگری در سایر روستاهای این شهرستان باشیم.

ده پور دهیار روستای قاسم آباد بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر هم در این برنامه گفت: ما اینجا بالغ بر ۲۵ میلیون تومان برای تجهیز و چیدمان این کتابخانه هزینه کردیم و دهیاران دیگر هم می‌توانند در مسائل فرهنگی پیشقدم باشند. مردم ما نیاز به فضاهای بیشتر فرهنگی دارند و با توجه به تهاجم فرهنگی برعلیه کشور ما، جا دارد که ما امکانات فرهنگی بیشتری در اختیار مردم و جوانان قرار دهیم.

این دهیار گفت:‌ مردم روستای ما چندین سال بود که انتظار افتتاح این کتابخانه را داشتند و خوشبختانه این اتفاق رخ داد و با توجه به اینکه مردم در اینجا به محیط های فرهنگی کمتری دسترسی دارند لذا این کتابخانه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فضای فرهنگی این روستا و حتی روستاهای اطراف داشته باشد.