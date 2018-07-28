به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسه اخیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «موش گیر» به تهیه کنندگی بهرام خانلر و کارگردانی عبدالرضا صادقی جهانی و «فردا روز دیگریست» به تهیه کنندگی و کارگردانی مشترک محرم زینال زاده و مصطفی دلازی موافقت شد.

همچنین در این جلسه برای فیلم های سینمایی ایرانی «یک قناری یک کلاغ» به تهیه کنندگی علی حضرتی و کارگردانی اصغر عبداللهی، «مادری» به تهیه کنندگی سیاوش حقیقی و کارگردانی رقیه توکلی و «خانه کاغذی» به تهیه کنندگی تینا پاکروان و کارگردانی مهدی صباغ زاده پروانه نمایش خانگی صادر شد.

همچنین با عرضه چهار عنوان فیلم خارجی، ۲ عنوان فیلم مستند و آموزشی و پنج عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها موافقت به عمل آمد.