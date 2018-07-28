به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی اظهار کرد: امسال همانند سال گذشته حدود ۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس استعدادهای درخشان به تحصیل خواهند پرداخت با این تفاوت که امسال دانش آموزان در هیچ آزمون علمی نکردند، بلکه تنها هوش و استعداد آن‌ها موردسنجش قرارگرفته است.

وی تصریح کرد: سیاست‌ وزارت آموزش‌وپرورش تحصیل دانش آموزان دارای استعدادهای برتر در این نوع مدارس است و سعی خواهیم کرد، برای سال تحصیلی جدید، دانش آموزان دارای استعداد برتر با نظر کارشناسانه متخصصین مربوطه مشخص و جذب شوند.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان از اعلام نتایج سنجش هوش دانش آموزان مذکور از دهم تا پانزدهم شهریورماه خبر داد و افزود: بر اساس دستور صریح وزیر آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزانی که تاکنون در مدارس دولتی و یا غیردولتی ثبت‌نام کرده‌اند، در صورت پذیرش در مدارس تیزهوشان، می‌توانند بدون هرگونه مشکلی و با استرداد تمامی شهریه اخذشده توسط مدارس، جابجا شوند.

وی با اشاره به حذف آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ بر اساس تصمیم وزارت آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: ورود به مدارس نمونه دولتی ازاین‌پس نیاز به شرکت در آزمون ندارد و این مدارس هیئت‌امنایی اداره خواهند شد و درروش ورود به مدارس استعدادهای درخشان نیز تنها سنجش هوش در نظر گرفته‌شده است.