به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری بعدازظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: در راستای بهبود وضعیت آموزشی در استان برخی ساختمانهای آموزش و پرورش در یاسوج که بلا استفاده مانده است و استفاده آموزشی نمی شوند، تغییر کاربری می یابند.

وی بیان داشت: مراحل تغییر کاربری این ساختمانها به تجاری فراهم می شود و درآمد حاصل از تجاری سازی بخشی از زمینهای مجاور خیابانها برای تامین بخشی از هزینه‌های مدارس استفاده می شود.

وی با بیان اینکه حاشیه شهر یاسوج نیارمند ایجاد مدارس جدید است، گفت: هزینه تغییر کاربری زمینهای بلا استفاده آموزش و پرورش بیش از ۵۰میلیارد ریال است که این تغییر کاربری برای آموزش و پرورش به صورت رایگان انجام می شود.

کناری با اشاره به کودکان بازمانده از تحصیل اظهار داشت: بخشداران و دهیاران باید ظرف مدت ۲۰ روز اسامی کودکان لازم التعلیم شش تا۹ساله را تهیه و ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در برخی از خانواده ها با توجه به شرایط اقتصادی و یا شرایط فرهنگی کودکان از تحصیل باز می مانند و در این راستا باید این کودکان شناسایی، معرفی و به مراکز آموزشی ارجاع شوند.