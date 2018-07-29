الحیه: اگر جنگی بر ما تحمیل شود حتما در آن پیروز خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خلیل الحیه یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که وقتی ما می‌گوییم خواهان جنگ نیستیم، دشمن و برخی ناظران فکر می‌کنند که ما آماده تسلیم شدن هستیم اما در صورتی که جنگی به ما تحمیل شود، مرد میدان هستیم و مطمئنیم که در آن پیروز خواهیم شد.

خلیل الحیه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی دیر یا زود تاوان این جنایت شومش را با ریخته شدن خون صهیونیست‌ها خواهد داد.

وی خطاب به رژیم صهیونیستی اظهار داشت که ای بزدل‌ها خانه شما از خانه عنکبوت هم سست‌تر است و زمانی فرا خواهد رسید که از این‌جا خارج خواهید شد.

این رهبر برجسته حماس خاطرنشان کرد که هر کس امنیت منطقه و رژیم صهیونیستی را می‌خواهد باید افسار این رژیم را بکشد و محاصره غزه را لغو کند.

خلیل الحیه تاکید کرد که این وضعیت قابل قبول نیست که کودکان همچنان گرسنگی بکشند و بیماران بدون دارو بمانند و کارمندان هم نتوانند حقوق‌شان را دریافت کنند. هر کس خواهان ثبات و امنیت منطقه است، باید محاصره غزه را لغو کند.

وی به ملت فلسطین اطمینان داد که رهبران و گروه‌های مبارزی دارند که جان‌شان را نذر دفاع از دین و وطن کرده‌اند و آرام نخواهند نشست.

این رهبر برجسته حماس در پایان خطاب به خانواده‌های شهدا تصریح کرد که ما راه آنها را ادامه داده و پس از آنها سلاح در دست خواهیم گرفت تا به حول و قوه الهی زمینه آزادسازی فلسطین و اخراج اشغالگران فراهم شود.