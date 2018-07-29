سرعت تغییرات کابینه باید بیشتر شود/ دولت به کشاورزان یارانه بدهد

محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات طرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای مرکزی حزب متبوع خود اظهار داشت: یکی از موضوعات طرح شده، این بود که دولت باید در کارهای خود سرعت و تدبیر را به طور همزمان، رعایت کند. مردم باید احساس کنند که گران‌شدن دلار و سکه، در زندگی عادی و نیازهای اولیه آن ها اثری نخواهد داشت.

وی در همین باره افزود: درآمد نفتی دولت، حدود ۵۰ میلیارد دلار است؛ و چون به دلار است -نَه ریال- برای همین قیمت دلار هر چه قدر هم بالا و پایین شود، روی مواردی که دولت می خواهد وارد کند، اثری نخواهد داشت.

دولت به تولیدکنندگان و کشاورزان یارانه بدهد

عامری اضافه کرد: دولت پیرامون نیازهایی که در داخل کشور تامین می‌شود، چون درآمد دولت بالا رفته -چون قیمت دلار بالا رفته است- باید به تولیدکنندگان و کشاورزان یارانه بدهد. این مساله در کشورهای دیگر نظیر اسپانیا تجربه شده است. دولت اسپانیا با توجه به مشکلات اروپا، نه تنها نیازهای اولیه و ضروری مردم را گران نکرد، بلکه تا حدی هم قیمت‌ها را پایین آورد اما بعضی کالاهای لاکچری و لوکس که روی زندگی مردم تاثیری نداشت را آزاد کرد.

وی تاکید کرد: ما باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم؛ این مساله نیازمند تدبیر و در عین حال سرعت عمل است. مردم نباید احساس کنند، قیمت دلار که هر روز دارد بالا می‌رود، روی زندگی شان تاثیر منفی خواهد داشت و حتی عده‌ای بیایند پول خود را به دلار و سکه تبدیل کنند.

چه لزومی دارد فردی برای سفرهای خوش‌گذرانی‌، ارز ۴۲۰۰ بگیرد؟

عامری با بیان اینکه دولت باید فضا را برای مردم شفاف کند گفت: مردم در عین اینکه باید بدانند شرایط عادی نیست اما باید بدانند، بحرانی هم نیست وگرنه فضای روانی بحرانی که عده‌ای در صدد ایجاد آن هستند، مشکلات جدی را برای اقتصاد، تولید و همه مردم ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: هر کسی می‌خواهد دنبال چیزهای لوکس برود، باید هزینه‌اش را هم پرداخت کند. شرایط امروز عادی نیست که عده‌ای بخواهند در پی تجمل گرایی باشند. مسئولیت کسی که در شرایط امروز می خواهد در پی تجمل‌گرایی باشد، باید به عهده خودش باشد.

عامری گفت: نیازهای ضروری مردم باید تامین شود و این مساله به راحتی از سوی دولت، شدنی است. نمی‌دانم چرا نمی‌آیند فضا را به طور شفاف برای مردم توضیح دهند؟ چه لزومی دارد فردی برای سفرهای خوش‌گذرانی‌، ارز ۴۲۰۰ بگیرد؟ باید میان نیازهای ضروری و غیر ضروری مردم فرق قائل شد.

هر جا به جوانان اعتماد کردیم، موفقیت داشتیم

وی «مساله اشتغال» را از دیگر مباحث مطروحه در جلسه روز گذشته جمعیت ایثارگران عنوان و تصریح کرد: ما از قانون منع به کارگیری بازنشستگان که در مجلس به تصویب رسید، استقبال می‌کنیم. افراد با تجربه باید اجازه دهند که از مشورت آن ها استفاده شود تا جوانان راه آن‌ها را ادامه دهند.

عامری با بیان اینکه امروز باید مانند دوران جنگ تحمیلی، به جوانان اعتماد شود تاکید کرد: هر جا به جوانان اعتماد کردیم، موفقیت داشتیم. قانون منع به کارگیری بازنشستگان باعث خواهد شد، اشتغال را بیشتر کنیم و افراد جوان و پر انرژی در مسئولیت‌ها حضور پیدا کنند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران تصریح کرد: واقعا برای یک جوان سخت است بیکار باشد. مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی از این بیکاری به وجود می‌آید. امیدواریم مانند چنین قوانینی(اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان)، بیشتر و بهتر در مجلس تصویب شود.

اصلاحات در دولت با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند

عامری، «تغییرات اخیر در دولت» را از دیگر بحث های جلسه شورای مرکزی جمعیت ایثارگران عنوان و تصریح کرد: ما معتقدیم اصلاحات در دولت، باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. کل دولت از جمله تیم اقتصادی باید یکدست و هماهنگ شوند؛ این طور نباشد که مثلا وزیر اقتصاد یک حرفی بزند و رئیس کل بانک مرکزی حرفی دیگر.

وی اظهار داشت: دولت باید اجازه دهد که کار کارشناسی انجام شود. اینطور نباشد وقتی به رئیس کل بانک مرکزی گفته می شود چرا فلان کار را انجام دادی، بگوید دیگری به من دستور داده! اگر کاری واقعا می خواهد انجام شود، کارشناسی شده باشد و در ضمن، مسئولیت کارها پذیرفته شود.

عامری تصریح کرد: افرادی که می‌خواهند در دولت مسئولیت بگیرند، باید شرایط امروز را درک کنند و با روحیه جهادی و پرکار حضور پیدا کنند و این طور نباشد که چند سال بعد -مانند سه، چهار سال اخیر- مسئولین اقتصادی بگویند ما هیچ کاره بودیم و همه تصمیمات از بالا گرفته می‌شد!

می‌خواهیم بیشتر از آنچه در برجام تعهد داده بودیم، عمل کنیم

وی ضمن نقد بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دانشگاه‌های کشور گفت: باید به دلایل مختلف، جلوی چنین اقداماتی گرفته شود. باید مشخص شود چه کسی دارد چنین اقداماتی را انجام می‌دهد. چرا باید به استاد ما جسارت و توهین شود و احساس تهدید و ارعاب کند و نتواند به خوبی تحقیقات خود را انجام دهد؟ امروز که دیگر برجامی در کار نیست و ما در شرایط پسابرجام قرار داریم، مسئولین می‌خواهند بیش از آنچه تعهد داده بودیم، عمل کنند.