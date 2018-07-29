رکورد گینس بزرگترین نودل جهان در ایران شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم در مجموعه فرهنگی تاریخی باغ عفیف آباد شیراز برگزار شد، شرکت گلستان از بزرگترین نودل بسته بندی جهان با ابعاد ۲۷۳ در ۴۳۷ سانتیمتر رونمایی کرد.

مهدیه داودی، مدیر مارکتینگ شرکت گلستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: پیش از این رکورد بزرگترین نودل جهان در کتاب گینس با ابعاد ۲۳۵در ۳۴۰سانتیمتر ثبت شده بود. برند هاتی نودل توانست با استفاده از مدرن ترین خطوط تولید نودل، رکورد جدیدی در این زمینه ثبت کند.

این در حالیست که به گفته مدیر مارکتینگ شرکت گلستان، چند وقتی می شود نودل به عنوان یک غذای کامل در سبد غذایی خانوادههای ایرانی جای گرفته و بسته های رنگارنگ و طعم متنوع آن طرفداران بسیاری پیدا کرده و در آشپزخانهی ایرانی جایگاهی یافته است.

وی ادامه داد: از این جهت هاتی نودل را می توان جایگزین سالم و مناسبی برای غذاهای فست فودی دانست.