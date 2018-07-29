به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در این شماره از مجله «فیلم نگار» سردبیر نشریه در ادامه یادداشت‌های خود درباره سینمای دینی، مطلبی را به رشته تحریر درآورده است.

در بخش سینمای ایران، فیلمنامه «هزارپا» مورد ارزیابی قرار گرفته است. گفتگو با فیلمنامه نویسان «هزارپا»، نگاهی به ساختار دراماتیک، روند روایت داستان و شخصیت‌پردازی این فیلمنامه از جمله مباحث مطرح شده است.

همچنین در این شماره، داستان پیش روی فیلمنامه «در وجه حامل» و سیر تحول شخصیت در این فیلمنامه بررسی شده است.

گفتگو با فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم «سایه»، نگاهی به فیلمنامه این اثر از دیگر بخش‌های مربوط به سینمای ایران است.

تفاوت‌های قهرمان و پروتاگونیست، قهرمان و عناصر فیلمنامه‌ای، قهرمان و شخصیت، کهن الگوهای قهرمان، نکوهش بازنمایی مردانه از زن، مطالعه ایندیانا جونز، قهرمان و اسطوره، بازنگری سفر قهرمان و فیلم‌های تعاملی با پروتاگونیست‌های متعدد عنوان مطالب بخش پرونده یک موضوع در مجله فیلم نگار است.

همچنین در این شماره از «فیلم نگار» و در بخش سینمای جهان، فیلمنامه کامل «مظنونین همیشگی» به همراه یادداشت مترجم و سکانس برگزیده دیده می‌شود.

برهان شیطان فریبکار دکارت در فیلمنامه و تحلیل شخصیت غایب کایزر سوزه در فیلمنامه به همراه سیناپس فیلمنامه‌های رودخانه تاریک، فقط می‌تونم تصورش کنم، شگفت انگیزها ۲، هشت یار اوشن، سیکاریو: روز سرباز، گرگم به هوا و دیوانه منتشر شده است.

سخنرانی پارک چان ووک در سمینار بفتا و کارگاه فیلمنامه با عنوان «عبور از دوزخ پرده دوم» از دیگر بخش‌های این شماره «فیلم نگار» است.