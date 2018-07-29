سه تغییر جدید در باشگاه استقلال/ «عموها» در استقلال جابجا شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ تغییرات در استقلال بعد از روی کار آمدن امیر حسین فتحی به صدا در آمد و سرپرست جدید باشگاه استقلال در اولین اقدام خود سرپرست جدید تیمش را معرفی کرد.

امیر حسین فتحی با صدور حکمی اصغر حاجیلو بازیکن، مربی و سرپرست سابق این تیم را بار دیگر به سمت سرپرستی باشگاه استقلال منصوب کرد. سرپرست پیشین باشگاه استقلال نصرالله عبداللهی بود که به این ترتیب وی بعنوان مشاور عالی باشگاه انتخاب شد. این دو که با «عمو» شناخته می شوند جایشان را با هم عوض کردند.

همچنین امیر حسین فتحی در احکام جداگانه دیگری هادی مباشری را بعنوان مدیر اجرایی و علی خطیر را بعنوان معاون ورزشی استقلال منصوب کرد. این سمت پیش از این در اختیار پندار توفیقی بود.