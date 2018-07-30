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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۰۰

محققان فرانسوی عنوان می کنند؛

تاثیر رژیم غذایی بر کاهش علائم بیماری پوستی «پسوریازیس»

تاثیر رژیم غذایی بر کاهش علائم بیماری پوستی «پسوریازیس»

مطالعه بیش از ۳۵۰۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس در فرانسه نشان می دهد هرچقدر رژیم غذایی این بیماران سالم تر باشد، شدت علائم شان کمتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان فرانسوی عنوان می کنند هرچقدر رژیم غذایی یک بیمار مبتلا به پسوریازیس، معروف به بیماری پوستی صدف، به رژیم غذایی مدیترانه ای نزدیک تر باشد، شدت علائم بیماری اش کمتر خواهد بود.

محققان فرانسوی اذعان می کنند که این مسئله بدون توجه به چاق بودن یا چاق نبودن بیمار، صحیح است.

رژیم غذایی مدیترانه ای سرشار از میوه، سبزیجات، غلات کامل سبوس دار، ماهی، روغن زیتون و مغزیجات آجیلی است و میزان مصرف گوشت قرمز، لبنیات و الکل در آن کم است.

حال تحقیق جدید این نظریه را تقویت می کند که رژیم غذایی ممکن است به مقابله با اختلالات سیستم ایمنی نظیر بیماری پسوریازیس کمک کند.

به گفته محققان، اگر این یافته در مطالعات بعدی به تایید برسد می تواند منجر به تغییر قابل توجهی در شیوه کنترل بیماری پسوریازیس شود.

محققان تاکید می کنند رژیم غذایی مدیترانه ای با تاثیر در کاهش التهاب دارای تاثیرات مستقیم بر سیستم ایمنی لنفوئیدی یا میکروبیوم های روده انسان است.

رژیم غذایی مدیترانه ای سرشار از ویتامین های A، D، E، فولات و اسیدهای چرب امگا۳ است که همگی دارای خواص ضدالتهابی هستند.

در مقابل، رژیم غذایی غربی دارای وضعیت ناسالم و التهاب زا در بدن است.

کد مطلب 4360556

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