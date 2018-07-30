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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

در پیامی؛

«واعظی» درگذشت والده فرمانده آشیانه جمهوری اسلامی را تسلیت گفت

«واعظی» درگذشت والده فرمانده آشیانه جمهوری اسلامی را تسلیت گفت

رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده «امیر خلبان تورج دهقانی زنگنه» فرمانده آشیانه جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده «امیر خلبان تورج دهقانی زنگنه» مشاور عالی فرمانده کل ارتش و فرمانده آشیانه جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

امیر سرتیپ خلبان جناب آقای تورج دهقانی زنگنه

مشاور عالی فرمانده کل آجا و فرمانده آشیانه جمهوری اسلامی ایران

درگذشت مادر بزرگوارتان را به جناب عالی و خانواده معزز تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه که عمر شریف خود را در ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) سپری کرد، رحمت واسعه، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای جناب عالی سلامتی و بهروزی مسألت دارم.

محمود واعظی

کد مطلب 4360923

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