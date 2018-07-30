مسابقات رشته «تانک بیاتلون» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی رشته تانک بیاتلون بین ۳ کشور ایران روسیه و صربستان آغاز شد. مرحله مقدماتی این رشته در ۹ مرحله برگزار می شود و تیم هایی که حد نصاب نمره را کسب کنند به مرحله نیمه نهایی راه می یابند. در رشته بیاتلون تانک ۲۲ تیم نظامی شرکت کرده اند.
تانک «بیاتلون» یکی از رشتههای مسابقات نظامی ارتشهای جهان است که در این دوره مسابقات تانک بیاتلون در منطقه «آلابینو» مسکو برگزار میشود.
در رشته تانک «بیاتلون» تیمهایی از کشورهای آذربایجان، آنگولا، ارمنستان، بلاروس، ونزوئلا، ویتنام، زیمبابوه، ایران، هند، چین، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لائوس، میانمار، مغولستان، نیکاراگوئه، روسیه، سوریه، صربستان، تاجیکستان، اوگاندا و آفریقای جنوبی به رقابت با یکدیگر میپردازند.
ویتنام، میانمار، سوریه و آفریقای جنوبی امسال برای نخستین بار است که در این رشته از مسابقات شرکت میکنند.
«بیاتلون» صرفاً یک مسابقه نیست بلکه بخشی از آمادگی نظامی یگانها و اعضای شرکت کننده است که طی آن باید مهارتهای حرفهای خود را نشان دهند.
مهمترین اصل در این مسابقات، مهارت راندن تانک و توانایی زدن هدف در کوتاهترین زمان و با حداکثر دقت است؛ در مسیر ۱۵ کیلومتری تعیین شده برای مسابقه، تیمها باید از آب، موانع، پل و دیوار عبور کنند. در بخش سرعت و سبقت میتوانند با حداکثر سرعت حرکت کنند.
در اولین دور، توپ تانک به اهدافی که در فاصله یک هزار و ۸۰۰، یک هزار و ۷۰۰ و یک هزار و ۵۰۰ متری قرار دارند شلیک میکند. در دور بعد اهداف در فاصله ۷۰۰-۶۰۰ متری باید با مسلسل زده شوند و در دور سوم اعضای تیم باید سلاحهای ضدتانک را با کمک مسلسل ضدهوایی در فاصله یک هزار و ۲۰۰ متری نابود کنند.
تمام تیمهای نظامی شرکت کننده در «بیاتلون» امسال از تانکهای اصلی رزمی T-۷۲B۳ ساخته شده توسط ارتش روسیه استفاده خواهند کرد، اما چین تنها کشوری است که از تانکهای خود یعنی Type ۹۶A استفاده میکند.
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