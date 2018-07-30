۷۰ درصد تصمیمات ستاد تسهیل در ایلام اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یاراله نصیری امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در جلسات آتی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، کلیه مصوبات این کارگروه به صورت دقیق پالایش خواهند شد.

وی ضمن تشکر از دستگاه‌های اجرایی در رابطه با حل مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار کرد: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، برای مدیران استانی، لازم الاجرا است و نباید در این زمینه، مغایرتی بین مصوبات و اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه ها، وجود داشته باشد.

وی بیان داشت: از ابتدای امسال ستاد تسهیل بیش از ۱۸۴ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد این تصمیمات اجرایی شده و از ۳۰ درصد باقیمانده نزدیک ۲۵ درصد در دست اجرا است و برای اجرای ۵ درصد دیگر نیز موانعی وجود دارد.

مهندس نصیری خاطر نشان کرد: عمده‌ترین مشکل واحدهای تولیدی که در ستاد تسهیل مطرح و بررسی می‌شوند، مسائل مربوط به تکنولوژی، تامین اجتماعی، مالیات، تامین و نگهداری ماشین‌آلات و بازاریابی است، که در این جلسات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تصریح کرد: در جلسات آینده، مصوباتی که تاکنون در این کارگروه به تصویب رسیده اند را پایش کرده و موانع پیش روی واحدهای اندکی که مشکل آنها حل نشده است را مورد بررسی مجدد قرار خواهیم داد.

در این جلسه مشکلات ۴ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی مطرح و تصمیماتی جهت رفع آنها اتخاذ گردید.