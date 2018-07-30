چهار سارق در استان بوشهر دستگیر شدند/ کشف ۱۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با سرقت را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم و در راین راستا اقدامات و طرح‌های خوبی اجرا می‌شود.

وی به دستگیری چهار سارق خبر داد و اضافه کرد: ماموران پلیس آگاهی استان طی ۴۸ ساعت گذشته با رصد اطلاعاتی و انجام گشت های هدفمند موفق شدند چهار نفر سارق سیم برق را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر بیان داشت: در راستای افزایش سرقت سیم برق در شهرستان بوشهر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت و با انجام گشت های انتظامی در محدوده های سرقت به دو نفر مشکوک شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی آنها را دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کردند.

سرهنگ سهرابی تصریح کرد: این افراد در بازجویی پلیس به پنج فقره سرقت سیم برق در سطح شهرستان بوشهر اعتراف کردند.

وی افزود: طی یک عملیات دیگر توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان گناوه دو نفر سارق موتورسیکلت دستگیر شدند و به پنج فقره سرقت اعتراف کردند. که در همین راستا هر چهار نفر متهم با تکمیل تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.