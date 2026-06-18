سارق غیربومی در عسلویه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان عسلویه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند مخفیگاه این سارق غیربومی را در یکی از روستاهای شهرستان کنگان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

سرهنگ سهرابی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات فنی پلیس تاکنون به ۲۱ فقره سرقت در سطح استان بوشهر اعتراف کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف تعداد قابل‌توجهی اموال مسروقه در بازرسی از منزل متهم، تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در حال بررسی ابعاد مختلف این پرونده هستند و احتمال دارد تعداد سرقت‌های انجام‌شده توسط این سارق بیشتر از آمار کنونی باشد.