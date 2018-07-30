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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

«همین امروز همین امشب» برنامه ای برای افزایش آگاهی سلامت

«همین امروز همین امشب» برنامه ای برای افزایش آگاهی سلامت

«همین امروز همین امشب» هر روز در چهار نوبت با موضوعاتی در حوزه سلامت جسم و روان از شبکه سلامت پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه سلامت سیما، «همین امروز، همین امشب» هر روز در ۲ نوبت صبحگاهی ساعت ۹:۳۰ و ۱۱:۳۰ و ۲ نوبت عصرگاهی ۱۷:۳۰ و ۲۰ پخش می شود.

«همین امروز، همین امشب» در نوبت عصرگاهی امروز دوشنبه ۸ مرداد ۹۵ میزبان هادی رضایی مدیر تیم ملی والیبال نشسته آقایان است تا درباره تاثیر ورزش در سلامتی افراد به ویژه معلولان، مباحثی را مطرح و بررسی کند.

همچنین با حضور گیلار کریمی کارشناس حوزه سلامت و مترجم مقالات علمی در این برنامه، مقالات علمی روز دنیا در حوزه بهداشت و سلامت ترجمه و به مخاطبان عرضه می شود.

«همین امروز، همین امشب» در بخش ساعت ۲۰، میزبان ویدئویی اکبری سنه متخصص زنان و زایمان خواهد بود تا مباحثی را درباره ناباروری، بیماری های داخلی، پیشگیری، بارداری و... تشریح کند.

برنامه ترکیبی «همین امروز، همین امشب» از بخش های متنوع موسیقی تصویر، کارشناسی در حوزه های مختلف تشکیل شده و به صورت زنده هر روز در چهار نوبت با اجرای وحید سپهرتاج، سینا مقدم، فوژان احمدی و فاطمه شاه حسینی از شبکه سلامت پخش می شود.

کد مطلب 4361237
عطیه موذن

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