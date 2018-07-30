شرایط جدید پیش روی کشور دائمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید در شرایط جدید پیش روی کشور از زندگی آحاد جامعه مراقبت کنیم و اجازه ندهیم که وضعیت معیشتی مردم و بخصوص طبقات ضعیف دچار آسیب شود، گفت: اولویت دولت حمایت از زندگی مردم به خصوص اقشار ضعیف در مقابل تحریم است و کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باید با ارز رسمی تامین شود و به وفور در اختیار جامعه قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص راهکارهای مواجهه فعالانه با تحریم ها،‌گزارش ارائه شده را مثبت ارزیابی کرد و افزود: آمریکا پیش از آنکه تحریم ها را اجرایی کند و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی علیه ملت ایران راه بیاندازد، در صدد تاثیر بر افکار عمومی مردم است و می خواهد با تخریب امید و اعتماد مردم به آینده، اهداف سیاسی و برنامه های تحریمی خود را در ایران عملیاتی کند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت جدید پیش روی کشور دائمی نیست و در مقطعی کوتاه مدت خواهد بود، تصریح کرد: اگر بتوانیم این وضعیت را به خوبی مدیریت کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم، اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید و شاخص های اقتصادی دوباره مثبت خواهد شد.

جهانگیری توجه به وضعیت مردم و تامین نیازهای اساسی جامعه را نخستین اولویت و مهمترین دستور کار تیم اقتصادی دولت دانست و با تاکید بر اینکه باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که آثار تحریم در زندگی مردم به حداقل برسد، از سازمان برنامه و بودجه خواست راهکارهای لازم را برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت کمک به وضعیت معیشتی مردم تدوین و با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه اجرایی شدن بسته پیشنهادی برای کمک به معیشت مردم را فراهم کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: البته تحریم علاوه بر مشکلات، فرصت هایی نیز برای کشور به همراه دارد که یکی از این فرصت ها در بخش صنعت است که با تغییرات نرخ ارز فرصتی برای افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی و نیز افزایش صادرات خواهد بود و باید با برنامه ریزی از این فرصت استفاده مطلوب کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش دیگر دبیرخانه ستاد در خصوص راهکارهای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی با جدیت به دنبال بازنگری سیاست های ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدید برای مدیریت بازار ارز است که لازم است پس از نهایی شدن بسته بانک مرکزی، همه دستگاه های ذی ربط نیز هماهنگی های لازم را برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و مدیریت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز کشور برگردد.

در این جلسه مسعود پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت کنترل هزینه ها در همه بخش ها گفت: با کاهش هزینه های دستگاه های دولتی و سایر بخش ها، شاهد اثرات مثبتی در صرفه جویی منابع مالی و امکان کمک به اقشار ضعیف جامعه خواهیم بود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‌جهاد کشاورزی‌، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، رییس سازمان صدا و سیما، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از راهکارهای مواجهه فعالانه با تحریم ها ارائه کرد.

در این گزارش که حاوی راهکارهای کاهش آثار تحریم ها بر بازار ارز و معیشت مردم بود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد این راهکارها در اسرع وقت از سوی دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و نقطه نظرات خود را به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.