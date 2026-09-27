کشف نزدیک به ۵ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، طرح پاکسازی تفرجگاه‌ها و محدوده اطراف مراکز آموزشی استان کرمانشاه با حضور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اجرا شد.

در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس موفق به کشف چهار کیلو و ۸۳۱ گرم انواع مواد مخدر از افراد شناسایی‌شده در این عملیات شدند و ۳۰۰ حبه قرص روانگردان نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ اقبال کرمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، با اشاره به نتایج این طرح اظهار کرد: اجرای عملیات پاکسازی با هدف برخورد با خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر از تفرجگاه‌ها و محدوده مراکز آموزشی انجام شد.

وی افزود: در این عملیات در مجموع ۳۲ نفر شناسایی و دستگیر شدند که ۲۰ نفر از آنها معتاد متجاهر و ۱۲ نفر نیز خرده‌فروش مواد مخدر بودند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تصریح کرد: افراد دستگیرشده پس از شناسایی و انجام اقدامات لازم، حسب مورد به کمپ‌های ترک اعتیاد و مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کرمی با اشاره به دیگر کشفیات این عملیات گفت: مأموران از توزیع‌کنندگان مواد مخدر دو قبضه سلاح، ۵۷ عدد فشنگ و دو تیغه خشاب کشف کردند و دو دستگاه خودرو متعلق به این افراد نیز توقیف شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های پاکسازی با استقبال و رضایتمندی شهروندان همراه بوده است، خاطرنشان کرد: استمرار این اقدامات در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و طرح‌های پاکسازی در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم ادامه خواهد داشت.