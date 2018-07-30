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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۵۲

محمود تولایی رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان محیط زیست شد

محمود تولایی رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان محیط زیست شد

محمود تولایی با معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، به  عنوان رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به محمود تولایی آمده است: به منظور برخورداری از تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، از تاریخ صدور این ابلاغ، به مدت دو سال به عنوان رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزدمنان و پیروی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکید ریاست محترم جمهور، و نیز با رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری کشور، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

کد مطلب 4361346

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