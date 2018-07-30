بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش از صنایع سازمان دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع دریایی، امیر دریادار حسین خانزادی در بازدید از صنایع مستقر در شهر مقدس سازمان صنایع دریایی از نزدیک با توانمندی ها و دستاوردهای این سازمان آشنا شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش از حوزه فعالیت های صنعت دریایی شامل رانش و پیشرانه های دریایی از قبیل سیستم رانش و ... بازدید کرد.

امیر دریادار خانزادی در این بازدید با تقدیر از دستاوردهای سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع اظهار داشت: سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در حوزه تامین تجهیزات مورد نیاز سازمان رزم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را مصورف داشته و نیروی دریایی توانسته با همکاری صنعت دفاعی به رشد و پیشرفت چشمگیری دست یابد.

