به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه در اراضی اشغالی در گفتگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد: درخواستهای پی در پی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر خارج کردن نیروهای ایرانی و هم پیمانانشان از سوریه یک درخواست غیر واقعی است. ایرانی ها نقش بسیار بسیار مهمی در چارچوب تلاش های مشترک برای مبارزه با تروریستها در سوریه ایفا می کنند.

وی در ادامه افزود: ما در مرحله کنونی معتقدیم که درخواست اسرائیل مبنی بر خارج کردن نیروهای خارجی از سوریه یک مسأله غیر واقعی است. حضور ایران در سوریه بر اساس مبانی مربوط به سازمان ملل کاملا مشروع است. روسیه هرگز نمی تواند ایران را مجبور به ترک سوریه کند.

سفیر روسیه هم چنین در خصوص موضع مسکو در قبال حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه تاکید کرد: ما با استفاده از خشونت از سوی دولت اسرائیل موافق نیستیم اما روسیه این اختیار را ندارد که مانع اسرائیل شود.