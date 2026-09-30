به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان معتمدی و بخش دیالیز این مرکز درمانی، ابراز داشت: دستگاه‌های جدید دیالیز برای ارائه خدمات به بیماران در این مرکز به کار گیری شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در شهرستان گرمسار، اظهار کرد: تجهیز بخش دیالیز بیمارستان معتمدی به دستگاه‌های جدید، یکی از نیازهای مهم بیماران این بخش را برطرف کرده و زمینه ارائه خدمات درمانی در داخل شهرستان را فراهم می‌کند.

فرماندار گرمسار افزود: با راه‌اندازی و تجهیز این بخش، بیماران دیالیزی می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را با سهولت بیشتر، کیفیت مطلوب و هزینه‌های کمتری دریافت کنند و از رفت‌وآمدهای غیرضروری به مراکز درمانی خارج از شهرستان کاسته شود.

همتی ادامه داد: کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و درمان، دسترسی آسان‌تر بیماران به خدمات تخصصی و افزایش ظرفیت‌های درمانی شهرستان از جمله نتایج تجهیز این بخش است.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت شهرستان پیگیری برای ارتقای امکانات درمانی گرمسار را در دستور کار خود خواهد داشت.