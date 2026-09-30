کاظمی: کیفیت آموزشی گفتمان اصلی ماست؛ معیشت معلمان در اولویت پیگیری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم ارتقای کیفیت آموزشی است و استان اصفهان این سیاست را در اولویت قرار داده و طرح پایلوت کیفیت‌بخشی را با مشارکت خیران پیش می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع عدالت آموزشی ملموس‌تر بود و نهضت توسعه عدالت در ساخت فضاها و بخش‌های مختلف خود را نشان داد اما کیفیت نیز به همان میزان مورد توجه قرار گرفته است.

آشنایی ۲۵۰ هزار معلم با هوش‌مصنوعی در سال گذشته

وزیر آموزش و پرورش افزود: در فاز اول بر توانمندسازی معلمان تمرکز کردیم زیرا معلم را مهم‌ترین عامل تحول و کیفیت می‌دانیم.

کاظمی با اشاره به اینکه سال گذشته آموزش معلمان در حوزه هوش مصنوعی انجام شد، گفت: نزدیک به چهار میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم با هوش مصنوعی آشنا شدند و دانش‌آموزان در المپیادهای جهانی بر سکوهای نخست نشستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۹۵ درصد معلمان در اصلاح روش‌های تدریس و فناوری جدید آموزش دیدند. اجتماعات یادگیری و شبکه شمیم شکل گرفت و از هم‌آموزی، باهم‌آموزی و به‌هم‌آموزی اتفاقات بزرگی رقم خورد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نقطه آغاز تحول را پیش‌دبستانی و دوره اول ابتدایی گذاشتیم. هدف‌گذاری پوشش پیش‌دبستانی یک و دو نزدیک به صددرصد است؛ از حدود ۴۲ درصد به ۷۷ درصد رسیده و امید است حداکثر ظرف دو سال آینده به صددرصد برسد.

کاظمی ابراز کرد: پوشش تحصیلی نیز به بالاترین حد ممکن رسیده است. فناوری‌های کلاس درس و تولید محتوا در حوزه برنامه درسی نیز پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به آمادگی استان اصفهان گفت: برای ما جالب بود که جامعه خیران به‌عنوان مدرسه‌یاران نظام تعلیم و تربیت اعلام آمادگی کردند و برنامه کاملی آماده کردند. با همت مدیرکل آموزش و پرورش، استاندار، معاون سیاسی‌اجتماعی و خیران اصفهان، کارگروه‌ها تشکیل و برنامه اولیه ارائه شد.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: امروز این برنامه در گردهمایی نیز مطرح شد. کمک می‌کنم برنامه اصلاح شود تا در صورت نتیجه مطلوب، به‌عنوان الگو به کل کشور ارائه شود.

وی درباره آغاز سال تحصیلی پس از جنگ گفت: آموزش و پرورش پرجمعیت‌ترین دستگاه کشور است با بیش از صدها هزار مدرسه در دورافتاده‌ترین نقاط و تأمین معلم، کلاس و تجهیزات کار سختی است.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: به لطف خدا سال بسیار خوب، کم‌دغدغه و آرامی شروع کردیم. چالش‌ها همیشه وجود دارد در جامعه‌ای با حدود ۱.۱ میلیون فرهنگی ممکن است معلمی بیمار شود، مشکل نقل‌وانتقال داشته باشد یا سالانه بیش از ده هزار نفر مرخصی زایمان بگیرند و کلاس جابه‌جا شود اما با همکاری مدیران تا کنون چالش جدی نداشتیم و موارد جزئی در هفته‌های اول برطرف می‌شود.

کاظمی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره معیشت و منزلت فرهنگیان اظهار کرد: گفتمان اول ما کیفیت و تربیت و وظیفه اول، پیگیری معیشت همکاران است.

وی افزود: رئیس‌جمهوری بسیار دغدغه دارند و ساعت‌ها در این باره صحبت می‌کنیم؛ نمایندگان مجلس هم همراهند. محدودیت‌های کشور را هم باید دید. معیشت فقط حقوق نیست؛ پرداخت‌های جنبی، رفاهی، بیمه، مسکن و تسهیلات سفر باید در یک بسته دیده شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: این بسته را دنبال می‌کنیم و اتفاقات خوبی افتاده؛ از جمله پرداخت به‌هنگام که به معیشت کمک کرده است. با این حال فاصله‌ها زیاد است و شرمنده همکاران هستیم؛ امیدواریم گشایش‌هایی حاصل شود.