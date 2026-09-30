پوستر سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» منتشر شد؛ معرفی عوامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه هنر پویا، نسخه سریالی انیمیشن «بچه زرنگ» با نام «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» در هفته ملی کودک در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده و فرایند تولید آن از نگارش تا دوبله و پست پروداکشن ۴ سال زمان برده است.

پوستر این سریال در آستانه پخش منتشر شده که طراحی آن توسط بابک نکویی انجام شده است.

همچنین عوامل این سریال عبارتند از تهیه‌کننده: حامد جعفری، کارگردانان: بهنود نکویی، محمدجواد جنتی، نویسندگان: محمدجواد جنتی، بهنود نکویی، ماه‌منیر داستان‌پور، محمدصادق رحمانی‌پور، احسان امانی، سرپرست صداپیشگان: علیرضا وارسته، موسیقی و صداگذاری: آرمین بهاری، مدیر تولید و فنی: مسعود عرفانیان، مجتبی شهراب.

دوبلورهای سریال نیز الهام محمدی صداپیشگی شخصیت محسن، بابک بهراد صداپیشگی شخصیت ببری، فرهاد اتقیایی صداپیشگی مشتی، علیرضا وارسته صداپیشگی خرسی، مسعود تقی پور صداپیشگی پلنگ و گرازها، مینا مومنی صداپیشگی یوز ماده، آیدین الماسیان صداپیشگی یوز نر، علی ضمیری صداپیشگی شیر، شهره روحی صداپیشگی مادر محسن، نرگس آهازان صداپیشگی نرگس و شایان سیاحی صداپیشگی پدر محسن هستند.

در خلاصه داستان «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» آمده است: «بچه زرنگ» به جنگل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود شکارچیان بار دیگر جان جنگل و حیوانات را تهدید می‌کنند. او با همراهی ببری و دیگر حیوانات جنگل، گروه «نجات جنگل» را تشکیل می‌دهد تا در ماجراهایی تازه از طبیعت و ساکنان آن محافظت کنند.

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنر پویا و فیلم‌نت ساخته شده است.