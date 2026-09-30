احضار روسای راهداری ریگان و گنبکی به دادسرا برای پاکسازی جاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح سعیدی گراغانی، ظهر چهارشنبه در جریان بازدیدهای انجام‌ شده از محورهای مواصلاتی، وضعیت جاده‌ها را از نظر وجود و تجمع شن‌های روان مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های متولی برای رفع این مشکل تأکید کرد.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌ شده، تجمع شن‌های روان در بخش‌هایی از مسیر، شرایط خطرآفرینی برای تردد خودروها ایجاد کرده و می‌تواند ایمنی رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در همین راستا، رؤسای ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ریگان و گنبکی به دادسرا احضار شدند تا درباره وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده برای پاکسازی محورهای مواصلاتی توضیح ارائه کنند.

سعیدی گراغانی؛ همچنین برای پاکسازی کامل محور و رفع مشکل ناشی از تجمع شن‌های روان، مهلت سه‌ روزه تعیین کرد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید در این مهلت نسبت به پاکسازی مسیرها و برطرف کردن نقاط خطر آفرین اقدام مؤثر و عملی انجام دهند و نتیجه اقدامات نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تأکید دستگاه قضایی بر پاکسازی محورهای مواصلاتی ریگان و گنبکی در حالی است که وجود شن‌های روان در سطح و حاشیه برخی مسیرهای این منطقه، به دلیل شرایط اقلیمی و وزش باد، می‌تواند به یکی از عوامل ایجاد خطر برای تردد جاده‌ای تبدیل شود.