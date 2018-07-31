به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی، به دنبال اعلام آمادگی برخی هنرمندان موسیقی برای برگزاری کنسرت های موسیقی رایگان به منظور امیدافزایی و نشاط بخشی به قشرهای مختلف جامعه، دفتر موسیقی نیز همگام با این حرکت مثبت، برای صدور مجوز این نوع کنسرت ها اعلام آمادگی کرد.

دفتر موسیقی ضمن تشکر از هنرمندانی که در همه فراز و فرودهای تاریخی، کنار مردم ایستاده اند؛ برای صدور سریع مجوزهایی برای این کنسرت ها آمادگی خود را اعلام می کند و امیدوار است در این راه از همکاری و همیاری سایر ارگان ها و نهادهای موثر به ویژه شهرداری های کشور و نیروی انتظامی برخوردار باشد.

دفتر موسیقی در حالی اعلام آمادگی کرده است که روز گذشته همایون شجریان طی متنی که در فضای مجازی منتشر شد اعلام کرد حاضر است در حمایت از مردم، کنسرت موسیقی رایگانی را در خیابان برگزار کند.

پس از انتشار این متن، خانه موسیقی نیز اعلام کرد که آمادگی لازم برای پیگیری برگزاری کنسرت خیابانی رایگان همایون شجریان و هنرمندان دیگر را دارد.

همچنین مخبر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگویی رسانه ای از آمادگی مدیریت شهری برای برگزاری کنسرت خیابانی و رایگان همایون شجریان خبر داد.