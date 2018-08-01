به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد کره شمالی به توافقی که ۲۲ خرداد میان سران ۲ کشور حاصل شد و پیونگیانگ را به رها کردن برنامه هستهای خود ملزم کرد، پایبند بماند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزاری خارجه آسهآن که این هفته در سنگاپور برگزار میشود، کشورهای آسیای جنوب شرقی را به اعمال تحریمهای کره شمالی ترغیب خواهد کرد.
البته وزارت خارجه آمریکا به دیدار احتمالی پمپئو و مقامات کره شمالی درجریان نشست آسهآن هیچ اشارهای نکرد.
گفتنی است روز دوشنبه منابع اطلاعاتی آمریکا مدعی شدند کره شمالی درحال ساخت یک یا دو موشک دوربرد سوخت مایع است و فعالیت تسلیحات هستهای خود را مخفیانه ادامه میدهد.
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