اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار استقلال و ذوب آهن در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: ذوب آهن تیم خوب و خوش ساختاری است که علیرغم تغییراتی که در کادر فنی داشت ساختارش نسبت به فصل گذشته تغییر زیادی نداشته است. این تیم هفته نخست خارج از خانه پیروز شد تا نشان دهد با توپ پر وارد این فصل شده است. شواهد نشان می دهد استقلال کار ساده‌ای در اصفهان برابر ذوب آهن ندارد.

وی افزود: آبی پوشان هم به دلیل کمبود بازیکن آغاز چندان خوبی در لیگ نداشتند و حالا ناچارند بعد از توقف خانگی مقابل پیکان خارج از خانه مقابل ذوب آهن به میدان بروند و این قدری کار شفر را سخت تر می‌کند. به هرحال شفر باید این هفته ها را تحمل کند تا بازیکنان جدید برسند و آنگاه کارش روی غلطک می‌افتد.

پیشکسوت آبی‌ها در خصوص پیوستن مرتضی تبریزی به این تیم بیان داشت: تبریزی مهاجم خوبی است و می‌تواند مهره تاثیرگذاری در خط حمله باشد. او انتخاب خوبی برای استقلال است. به خصوص که امسال این تیم در خط حمله متضرر شد و به جای تیام که از آن جدا شد مهره قابل توجهی را جذب نکرد. تبریزی مهره خوبی است و می‌تواند خط حمله استقلال را خطرناک کند. اما او به تنهایی برای خط حمله تیمی که قرار است هم در آسیا بازی کند و هم در لیگ برتر و جام حذفی کافی نیست. مسئولین باشگاه باید به فکر جذب مهاجمان باتجربه دیگری هم باشند.

کارگرجم در خصوص طوماری که روز گذشته به امضای تعداد زیادی از پیشکسوتان استقلال در رسانه ها منتشر شد اظهار داشت: آقای فتحی را می شناسم و به توانمندی ایشان اطمینان دارم حمایتم را قویا از ایشان اعلام می دارم. اما واقعیت این است که بنده از وجود چنین طوماری بی اطلاع بودم و نمی دانم نام من چطور و توسط چه کسی در این طومار قرار گرفت. چون هیچ تماسی در این رابطه نداشتم و خودم از طریق رسانه ها از چنین طوماری مطلع شدم و زمانی که نام خودم را دیدم کلی تعجب کردم. اما باز هم می گویم که از آقای فتحی حمایت می کنم.