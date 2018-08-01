۲۵۰ متکدی در کرمان جمع آوری شد/لزوم عزم همگانی برای حذف تکدی گری

محسن پوراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر معضل تکدی‌گری است، اظهار کرد: ماموران شهرداری روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ متکدی را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند.

پوراسماعیلی با بیان اینکه طی چهار ماه اول امسال ۲۵۰ متکدی از سطح شهر جمع‌آوری شد، ادامه داد: از این تعداد ۸۹ نفر اتباع بیگانه هستند.

راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات متکدیان جمع‌آوری شده

وی با اشاره به اینکه به‌زودی در این حوزه سامانه ثبت اطلاعات متکدیان جمع‌آوری شده راه‌اندازی می‌شود، گفت: بخش اعظم متکدیان چندین بار جمع‌آوری و تحویل اردوگاه شده‌اند.

پوراسماعیلی با بیان اینکه شهرداری تنها موظف به جمع‌آوری متکدیان و تحویل آنها به اردوگاه است که مسئولیت نگهداری آن با فرمانداری است، ادامه داد: پس از تحویل متکدیان به اردوگاه با توجه به وضعیت متکدی، به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شود.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان با تاکید بر اینکه نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و نیروی انتظامی در سامان‌دهی متکدیان باید همکاری داشته باشند، افزود: بر اساس ماده شش آیین‌نامه سامان‌دهی متکدیان، سازمان بهزیستی موظف است افراد بی‌سرپرست، ناتوان، معلول و سالمندان نیازمند را تحویل گرفته، در اماکن مناسب نگهداری کرده و تحت آموزش قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین بهزیستی موظف است پوشش‌های حمایتی لازم را تا مهیا شدن شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ایجاد کند.

پوراسماعیلی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است ضمن هماهنگی با مسئول اردوگاه، پوشش حمایتی و هدایتی لازم را برای افراد نیازمند، گمشده و درمانده برقرار کرده و شرایط و زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم آورد.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است افراد مستعد و دارای توان کار را به طور رایگان تحت پوشش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مناسب قرار دهد، گفت: این نهاد همچنین موظف است برای اشتغال متکدیانی که دوره‌های مربوط را طی کرده‌اند، برنامه‌ریزی‌های لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصت‌های شغلی به عمل آورد.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان افزود: همچنین اتباع بیگانه باید به امور اتباع بیگانه و متهمان نیز به دستگاه قضایی معرفی شوند.

حذف تکدی‌گری در کرمان منوط به همکاری دستگاه‌های مربوط است

وی با تاکید مجدد بر اینکه شهرداری فقط وظیفه جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر را بر عهده دارد، تصریح کرد: تا ارگان‌های یاد شده به وظایف خود عمل نکنند و با شهرداری همراهی نداشته باشند، شاهد حضور مجدد این متکدیان و متکدیان جدید در سطح شهر خواهیم بود.

پوراسماعیلی افزود: اگر همه‌ ارگان‌ها به وظایف خود در این راستا عمل می‌کردند، متکدیان حرفه‌ای که به صورت باند فعالیت می‌کنند یا خانواده‌هایی که کودکان را به خاطر تکدی‌گری اجاره می‌دهند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می‌شدند.

نیازمندان واقعی تکدی‌گری نمی‌کنند

وی با تاکید بر اینکه نیازمندان واقعی تکدی‌گری نمی‌کنند، ادامه داد: باید در این خصوص فرهنگ‌سازی شود تا مردم از روی ترحم و روحیات مذهبی به آنها کمک نکنند و این روند را با مسائل مذهبی در راستای کمک به نیازمندان یکی ندانند.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: متاسفانه در زمان جمع‌آوری متکدیان توسط ماموران شهرداری، شاهد برخورد مردم با این نیروها به دلیل دلسوزی‌های نابه‌جا هستیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از متکدیان برای جریحه‌دار کردن احساسات مردم دست به هر کاری می‌زنند، گفت: در حال حاضر تکدی‌گری به محل کسب درآمد آسان برای بعضی از افراد بیکار و حتی معتادان تبدیل شده است.

مردم به راحتی به هر فرد متکدی کمک نکنند

معاون خدمات شهری شهردار با بیان اینکه متکدیان چهره شهر را مخدوش کرده و مشکلات زیادی را برای شهروندان به‌وجود می‌آورند، افزود: مسئولان باید آگاه‌سازی و اطلاع رسانی لازم در این زمینه را داشته باشند تا مردم به راحتی به هر فرد متکدی کمک نکنند.

پوراسماعیلی گفت: اگر مردم می‌خواهند به این افراد کمک کنند، می‌توانند به آنها غذا دهند؛ زیرا آنها قطعا با فقر غذایی و سوءتغذیه مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه ادارات حمایتی باید اعتمادسازی کنند، ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد فعال و مورد قبول مردم باید وارد عمل شده و در جهت هدایت کمک‌های مالی مردم به نیازمندان واقعی کمک کنند.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان با بیان اینکه شهروندان می‌توانند کمک‌های خود به اینگونه افراد را از طریق نهادهای حمایتی ارائه دهند تا شاهد کاهش این معضل اجتماعی در شهر کرمان باشیم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده متکدی در سطح شهر با سامانه رسیدگی به درخواست مردمی ۱۳۷ شهرداری تماس گرفته و شهرداری را در امر رسیدگی به متکدیان یاری کنند.