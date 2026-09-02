اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل موقوفات در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدهادی بهرامی پیش از ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد مالی این اداره در سرفصلهای مختلف نیات واقفان اظهار کرد: در راستای اجرای امینانه نیت خیراندیشان، اعتبارات ویژهای برای حوزههای گوناگون اختصاص یافته است که شامل ۴۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال کمک به حوزههای علمیه، ۱۳ میلیارد و ۶۵ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۶۳ ریال برای بقاع متبرکه، یک میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال برای مسابقات قرآنی و یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در حوزه کمکهزینه ازدواج بوده است.
وی با تفکیک هزینهکرد اعتبارات در بخش بقاع متبرکه افزود: در همین راستا، ۱۵۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۱۲ ریال برای امور مدیریتی، ۱۴۱ میلیارد و ۶۱۹ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۴۷۶ ریال برای امور عمرانی و ۴۸ میلیارد و ۷۷۶ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۶۶ ریال نیز برای اجرای برنامههای فرهنگی بقاع متبرکه شهرستان هزینه شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل، موقوفات را بازوی توانمند خدمترسانی اجتماعی دانست و تصریح کرد: اجرای نیات واقفان در سرفصلهای متنوعی نظیر دستگیری از نیازمندان، امور درمانی، فعالیتهای قرآنی و مذهبی، ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از حوزههای علمیه، اولویت اصلی این اداره در شهرستان است.
حجتالاسلام بهرامی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ وقف در جامعه خاطرنشان کرد: گسترش موقوفات و اجرای دقیق نیت واقفان، ظرفیت بسیار ارزشمندی را برای مرتفع ساختن بخش قابلتوجهی از نیازهای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهرستان آمل فراهم میکند که نیازمند توجه و مشارکت هرچه بیشتر خیرین است.
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