به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر به مناسبت گرامیداشت هفته وقف ضمن تبریک هفته وقف، این سنت حسنه را یکی از مهمترین مصادیق باقیات الصالحات دانست که نقشی کلیدی در پشتیبانی از اقدامات فرهنگی ایفا میکند.
حجتالاسلام قادری بر ضرورت گسترش فرهنگ وقف و بهرهگیری از ظرفیت موقوفات برای تقویت برنامههای فرهنگی، مذهبی و ملی در سطح استان تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به اهمیت ارتباط جهادی و همافزایی میان نهادها بر لزوم فعالسازی رابط جهادی در ادارات برای پشتیبانی هرچه بهتر از فعالیتهای فرهنگی و جهادی استان اشاره کرد.
وی از همکاریهای صورت گرفته با اداره کل اوقاف در راستای اجرای برنامههای مشترک، از جمله ساماندهی موکبهای اربعین حسینی و حمایت از برنامههای قرآنی و فرهنگی، قدردانی کرد.
حجتالاسلام قادری در پایان این دیدار ضمن تأکید بر لزوم تقویت ارتباط جهادی و تکثیر وقف در خدمت به فرهنگ تاکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این دیدار با اهدای لوح یا کتیبه، مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاشهای مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در راستای ترویج فرهنگ وقف و حمایت از برنامههای فرهنگی اعلام کرد.
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