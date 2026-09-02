پورپیر: حدود ۳۰ درصد از شهر لشت‌ نشا موقوفه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورپیر ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح پیشینه موقوفه درمانی لشت‌نشا اظهار کرد: این موقوفه به همت یکی از بانوان خیر و مؤمن دوران قاجار ایجاد شده و از جمله موقوفاتی است که بخش قابل توجهی از آن برای حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به قدمت این موقوفه افزود: بیمارستانی با حدود ۲۳ تخت در محل فعلی درمانگاه احداث شده بود و بخشی از املاک و مغازه‌های موقوفه نیز برای تأمین هزینه‌های پزشکان، دارو و درمان بیماران اختصاص داشت تا مردم منطقه بتوانند از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لشت‌نشا با بیان اینکه پس از انقلاب نیز اسناد و مالکیت موقوفه تثبیت شده است، گفت: درآمد حاصل از این موقوفه مطابق نیت واقف در حوزه درمان هزینه می‌شود و طی سال‌های گذشته برای تجهیز، تعمیر و نگهداری مجموعه درمانی، خرید تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای این مرکز هزینه شده است.

هزینه ۲ میلیارد تومانی برای درمانگاه موقوفه

پورپیر با اشاره به میزان هزینه‌کرد درآمد موقوفه در سال گذشته بیان کرد: طی سنوات گذشته حدود ۲ میلیارد تومان از محل درآمدهای موقوفه در همین مرکز درمانی هزینه شده است.

وی ادامه داد: تهیه دستگاه رادیولوژی و تجهیزات دندانپزشکی، خرید آمبولانس در سال‌های گذشته و همچنین تعمیر و نگهداری ساختمان و تأمین تجهیزات مورد نیاز درمانگاه از جمله اقداماتی است که از محل درآمد موقوفه انجام شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لشت‌نشا با تأکید بر اینکه این درمانگاه تنها به مردم شهر لشت‌نشا خدمات ارائه نمی‌کند، افزود: این مرکز درمانی به صورت شبانه‌روزی فعال است و مراجعه‌کنندگان آن از مناطق مختلف از جمله آستانه‌اشرفیه، زیباکنار و دیگر مناطق اطراف هستند.

وی تصریح کرد: اوقاف برای امور درمانی این مجموعه بودجه دولتی دریافت نمی‌کند و هزینه‌های مربوط به تجهیزات، تعمیرات و نگهداری از محل درآمد موقوفه تأمین می‌شود.

۱۱۵۰ رقبه موقوفه در لشت‌نشا شناسایی شده است

پورپیر با اشاره به وضعیت موقوفات این بخش گفت: حدود یک‌هزار و ۱۵۰ رقبه در لشت‌نشا شناسایی شده که بخشی از آنها تجاری و بخش دیگر شامل عرصه‌های مسکونی و کشاورزی است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ رقبه در حوزه تجاری قرار دارد، افزود: درآمد حاصل از این موقوفات بر اساس نیت واقف و با هدف خدمت‌رسانی به مردم منطقه هزینه می‌شود.

تخفیف ویژه برای صدور سند اعیانی املاک موقوفه

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لشت‌نشا همچنین از در نظر گرفتن تسهیلات برای متصرفان و ساکنان املاک موقوفه خبر داد و گفت: برای افرادی که مشمول قانون ابطال اسناد اراضی هستند و بناهای آنها پیش از سال ۱۳۶۳ احداث شده، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

پورپیر ادامه داد: برای این افراد امکان دریافت سند مالکیت اعیانی فراهم شده و در صورت احراز شرایط، انتقال سند با شرایط بسیار آسان و حتی بدون دریافت وجه بابت انتقال اعیانی انجام می‌شود.

وی افزود: برای بناهایی که پس از سال ۱۳۶۳ احداث شده‌اند نیز تخفیف قابل توجهی در نظر گرفته شده و تلاش شده است با کاهش هزینه‌ها، زمینه دریافت سند مالکیت اعیانی برای مردم فراهم شود.

پورپیر با تأکید بر اینکه هدف اوقاف تسهیل امور مردم است، گفت: تلاش کرده‌ایم با کاهش همزمان درصد واگذاری و قیمت کارشناسی، فشار مالی از دوش مردم برداشته شود تا ساکنان بتوانند نسبت به تعیین تکلیف املاک و دریافت سند اعیانی اقدام کنند.

لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی با طرح تعیین تکلیف املاک

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لشت‌نشا خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای اجرای این طرح شد و بیان کرد: شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با کاهش یا بخشش هزینه‌های مربوط به این فرایند، به مردم برای تعیین تکلیف املاک کمک کنند.

وی افزود: ممکن است برخی افراد توان پرداخت هزینه‌های جانبی را نداشته باشند و در نتیجه از دریافت سند مالکیت اعیانی صرف‌نظر کنند؛ بنابراین برای موفقیت این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه‌ ها هستیم.

پورپیر با بیان اینکه موقوفات لشت‌نشا نباید به عنوان تهدید دیده شود، گفت: این موقوفات یک فرصت برای توسعه و آبادانی شهر هستند و اگر همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان از ظرفیت موجود برای رونق اقتصادی و توسعه منطقه استفاده کرد.

لشت‌نشا ظرفیت تبدیل شدن به الگوی موقوفات درمانی را دارد

وی با اشاره به قدمت موقوفه درمانی لشت‌نشا اظهار کرد: وجود یک مرکز درمانی موقوفه با این قدمت، ظرفیت بزرگی برای استان گیلان محسوب می‌شود و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این مجموعه را به یکی از مراکز شاخص موقوفات درمانی کشور تبدیل کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لشت‌نشا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برخی موقوفات درمانی در کشور به یک فرصت برای توسعه خدمات سلامت تبدیل شده‌اند، موقوفه لشت‌نشا نیز می‌تواند با همراهی مسئولان و مردم به چنین جایگاهی برسد.

سرمایه‌گذاری در لشت‌نشا؛ خروج یک پروژه از بن‌بست

پورپیر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی موقوفات لشت‌نشا گفت: در یک سال گذشته یکی از پروژه‌های چند ساله و لاینحل این منطقه از بن‌بست خارج شد و زمینه برای اجرای یک سرمایه‌گذاری جدید فراهم شد.

وی افزود: این پروژه که چندین سال درگیر مشکلات و موانع مختلف بود، با ورود مدیریت جدید و همکاری مجموعه اوقاف به مرحله اجرا رسید و نمونه‌ای از ظرفیت موقوفات برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لشت‌نشا تأکید کرد: اوقاف برای صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران آماده همکاری است و تلاش می‌کنیم با ارائه تسهیلات و رفع موانع، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی در لشت‌نشا فراهم شود.

پورپیر در پایان گفت: هدف مجموعه اوقاف، احیای ظرفیت‌های موقوفات، رونق اقتصادی و توسعه شهر لشت‌نشاست و در این مسیر از سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی برای همکاری و همراهی دعوت می‌کنیم.