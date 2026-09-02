زمانیان: فعالیت آزادانه بخش خصوصی لازمه توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زمانیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری گیلان اظهار کرد: در روزهای ابتدایی آغاز جنگ، تیم تخصصی اقتصادی برای پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی تشکیل شد.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش چارچوبهای دستوپاگیر در حوزه اقتصادی افزود: فعالان بخش خصوصی باید بتوانند آزادانه و فارغ از محدودیتهای غیرضروری فعالیت کنند و تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد که بخش خصوصی در این شرایط عملکرد قابل قبولی داشته است.
حذف مقررات زائد در دستور کار کمیسیون اقتصادی
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد کمیسیون اقتصادی دولت تصریح کرد: محور اصلی فعالیت این کمیسیون، تسهیل امور و حذف مقررات زائد با هدف کمک به توسعه اقتصادی است.
زمانیان گفت: از پیشنهادهای مطرحشده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استقبال میکنیم و تلاش خواهد شد این پیشنهادها در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به یکی از مصوبات جدید کمیسیون اقتصادی در زمینه حمل یکسره کالا از مرزها بیان کرد: با اجرای این مصوبه، روند جابهجایی کالا تسریع شده و از معطلیهای غیرضروری در مرزها جلوگیری خواهد شد که از اقدامات مهم در مسیر تسهیل تجارت محسوب میشود.
اقدامات برای رفع موانع صادراتی
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین از انعقاد تفاهمنامه میان بانک مرکزی و وزارت تجارت برای رفع موانع صادراتی خبر داد و افزود: در راستای کاهش مقررات زائد نیز با همکاری شورای گفتوگو و وزارت اقتصاد، تمهیداتی اندیشیده شده است که میتواند به تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی کمک کند.
زمانیان در پایان با اشاره به مطالبات کسبه و بنگاههای آسیبدیده از حوادث دی ماه سال گذشته خاطرنشان کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اقتصادی، تمهیداتی برای حمایت و رسیدگی به وضعیت بنگاههای آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
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