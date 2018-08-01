برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورزی کمیته آموزشی فرهنگی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی الاربعین؛ نخستین «نشست هیئت اندیشه ورزی کمیته آموزشی فرهنگی اربعین» با حضور مسئولین کشوری ایران و عراق با تاکید بر نگاه آسیب شناسانه جهت برگزاری باشکوه مراسم پیاده روی اربعین حسینی در سال جاری تشکیل شد.

نخستین نشست هیئت اندیشه ورزی کمیته آموزشی فرهنگی اربعین با حضور هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه،حسام الدین آشنا رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست‌ جمهوری، حجت الاسلام غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق، حسن خجسته رییس پژوهشکده ارتباطات، مهدی شیخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و دبیر شورای معارف سیما، سید حمید حسینی رییس اتحادیه رادیو و تلویزیون عراق، حمید احمدی مسئول کمیته فرهنگی، لی محمد نائینی مشاور فرمانده کل سپاه و رییس مرکز تحقیقات و اسناد دفاع مقدس، محمد حسین صیرفی مدیرکل فرهنگ حرفه ای قوه قضائیه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر خشرو دبیر نشست اندیشه ورزی کمیته آموزشی فرهنگی ستاد مرکزی اربعین به مواردی از آسیب های احصا شده در ادوار گذشته اربعین اشاره نمود و درراستای کاهش موارد پیش آمده موضوعاتی را بیان کرد.وی افزود در سالهای گذشته موضوعات و پیش آمدهای مختلفی در خلال مراسم اربعین ایجاد شده است که هدف از برگزاری این نشست برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی برای دستیابی به راه حل هایی مناسب برای برگزاری هرچه با کیفیت تر این مراسم بزرگ آیینی در سالهای آتی است.

در این نشست حسام الدین آشنا رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست‌ جمهوری بر لزوم اتخاذ دیدگاه آسیب شناسانه به برگزاری مراسم اربعین با توجه به تجارب سالهای گذشته تاکید کرد.

وی مهمترین کمیته ستاد مرکزی اربعین کشوری را کمیته فرهنگی دانست و افزود: تمام تلاش ها و خدمات ارائه شده در مراسم اربعین باید به تحول فرهنگی و تثبیت فرهنگی منجر شود و کمیته فرهنگی مسئولیت راهبری این موضوع را بر عهده دارد.

حسام الدین آشنا، شرکت عظیم مردم ایران و سایر کشورها در مراسم پیاده روی اربعین را تجدید سنت دانست و گفت: برگزاری مراسم اربعین به این شکل و وسعت در تاریخ تشیع و عراق یک امر قابل بحث و بررسی است اما این استقبال در سال های اخیر بی سابقه به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: ترویج سنت مراسم و مناسک اربعین بر اساس المان های جدید طراحی شده طی این سالها باید به صورت هوشمندانه انجام شود.

حسام الدین آشنا، از پیاده روی اربعین به مثابه حج شیعیان یاد کرد و افزود: در این مراسم عظیم ارتباطات بین فرهنگی در بین افراد کشورهای مختلف اعم از شیعیان ایران و عراق شکل می گیرد که جای بحث و بررسی دارد.

وی پیشنهاد تهیه پیوست آموزشی برای زائرین ایرانی جهت آشنایی با فرهنگ عراقی و نوع نگاه و دیدگاه شیعیان عراقی به مسئله اربعین را مطرح کرد و بررسی کارکرد اربعین در رفتارسازی به ویژه در بین جوانان را نیازمند مطالعات کیفی دانست.

همچنین، نائینی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ضرورت ملاحظه شرایط داخلی کشور، تحولات یکسال اخیر در منطقه، رصد و مدیریت فضای مجازی و تولید محتوا و پیام ویژه اربعین، طراحی شعار با نگاه راهبردی و براساس مسائل کنونی جهان اسلام، اهمیت نقش اجرایی مدیران فرهنگی مستقر در محورهای مختلف اربعین (شامل کارگزاران مرزها ، مسیر پیاده روی و اماکن مقدسه) و توانمندسازی آنها تاکید کرد.

محمدزاده دبیر شورای معارف سیما نیز ضمن پیشنهاد تهیه پیوست قرآنی در مسائل اربعین و طراحی برنامه قرآنی به صورت فردی برای زائرین شرکت کننده در مراسم پیاده روی، آمادگی ظرفیت رسانه قرآنی را در بعد اطلاع رسانی اربعین، اعلام کرد.

حجت الاسلام اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق نیز ضمن بیان چالش ها و مسائل موجود، بر لزوم برنامه ریزی با توجه به ظرفیت کشور عراق و توجه به میزبانی این کشور را خواستار شد.

سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برنامه ریزی در بعد اطلاع رسانی( به ویزه در زمینه توجه به میزبانی سامرا و پیشگیری از اسراف در پذیرایی ها) و موضوع فرهنگی اربعین شامل توجه به ظرفیت عظیم فرهنگی اربعین در انتقال عشق و ایثار زائرین و محبت اهل بیت علیهم السلام در قالب مقاله، فیلم، تئاترهای آئینی و میدانی، شعر آئینی، و بهره گیری از ظرفیت های مختلف فرهنگی مذهبی در انعکاس این واقعه عظیم را خواستار شد.

مهدی شیخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز نکاتی چون آماده سازی و تسهیل زیرساخت های لازم در مسیر پیاده روی تا کربلا برای مردم، توجه به حمل و نقل زائرین، پیگیری امنیت زائران، بهداشت و اطلاع رسانی به زائرین، توجه به میزبانی کشور عراق، تولید محتوای فرهنگی، آموزش به موکب داران را عنوان کرد.

دیگر حاضرین در این نشست بر ضرورت تلاش برای زدودن آسیب های در بین مردم عراق و ایران، سالم سازی بستر برای حضور باشکوه مردم در پیاده روی اربعین، معرفی مسیرهای دیگر اربعین، تاکید کردند.