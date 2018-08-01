به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، جشنواره های تئاتر استانی در ۳۴ منطقه استانی کشور از ۱۵ مرداد ماه جاری تا پایان آبان ماه برگزار می شوند تا برگزیدگان خود را به جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی کنند.

استان های اردبیل و خراسال شمالی اولین استان هایی هستند که آثار گروه های نمایشی خود را به نمایش و داوری می گذارند. استان اردبیل از ۱۵ مرداد تا ۸ شهریور ۱۳۹۷ جشنواره تئاتر خود را برگزار می کند. استان خراسان شمالی نیز از ۱۵ تا ۱۷ مرداد ماه شاهد اجرای آثار نمایشی راه یافته به جشنواره تئاتر استانی خواهد بود.

سومین جشنواره تئاتر استانی در استان کردستان برگزار می شود که از ۲۷ مرداد ماه آغاز و در ۲۹ مرداد ماه نیز برگزیدگانش را معرفی خواهد کرد.

جهت برگزاری جشنواره های تئاتر استانی تمرکز اصلی روی شهریورماه است. مطابق اعلام هماهنگی امور استان ها ۲۳ استان کشور در این ماه اقدام به برگزاری جشنواره تئاتر استانی خواهند کرد.

استان آذربایجان شرقی از ۵ تا ۸ شهریور ماه، استان آذربایجان غربی از ۶ تا ۸ شهریور، استان البرز از ۱ تا ۵ شهریور و استان اصفهان از ۳ تا ۷ شهریور شاهد برپایی جشنواره تئاتر استانی هستند.

استان های تهران از ۲ تا ۷ شهریور در شهر دماوند، چهارمحال و بختیاری از ۱۴ تا ۱۸ شهریور، خراسان رضوی از ۴ تا ۸ شهریور، خراسان جنوبی از ۱۶ تا ۱۸ شهریور و زنجان از ۶ تا ۷ شهریور آثار منتخب خود را به نمایش می گذارند.

سمنان از ۱۳ تا ۱۶ شهریور، سیستان و بلوچستان از ۲۵ تا ۲۷ شهریور، قزوین از ۱۵ تا ۱۸ شهریور، قم از ۱۲ تا ۱۵ شهریور، قشم از ۱۴ تا ۱۶ شهریور، منطقه جنوب کرمان از ۱۳ تا ۱۵ شهریور، کرمانشاه از ۱۵ تا ۱۸ شهریور، گیلان از ۷ تا ۱۲ شهریور، گلستان از ۱۲ تا ۱۶ شهریور، لرستان از ۸ تا ۱۰ شهریور، مازندران از ۱۰ تا ۱۳ شهریور، مرکزی از ۱۳ تا ۱۶ شهریور، همدان از ۱۰ تا ۱۳ شهریور، یزد از ۱۴ تا ۱۶ شهریور و منطقه آزاد اروند از ۱۴ تا ۱۶ شهریور ماه جشنواره های تئاتر استانی خود را برگزار خواهند کرد.

هفت استان دیگر کشور به علت شرایط اقلیمی برپایی جشنواره های استانی خود را در آبان ماه برنامه ریزی کرده اند. استان ایلام از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه، استان بوشهر از ۱۸ تا ۲۵ آبان، استان خوزستان از ۲۰ تا ۲۴ آبان، استان فارس از ۲۰ تا ۲۴ آبان، استان کرمان از ۲۳ تا ۲۵ آبان، استان کهکیلویه و بویر احمد از ۲۷ تا ۳۰ آبان و استان هرمزگان از ۲۶ تا ۲۸ آبان شاهد برگزاری جشنواره تئاتر استانی هستند.

نمایش برگزیده هر استان به مرحله انتخاب آثار جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی خواهد شد.