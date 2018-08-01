صادرات زعفران ازدست صادرکنندگان واقعی خارج شد/افزایش۶۰۰هزارتومانی

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۶۰۰ هزارتومانی قیمت زعفران در بازار نسبت به دو هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: حداقل قیمت این محصول هم اکنون، ۴ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان و حداکثر نرخ آن ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است که ۹۰ درصد محصولی که بالاترین نرخ را دارد، در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

وی ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت در این حوزه، گفت: اگر سازمان تعاون روستایی از بازار خارج شود، زعفران به قیمت منطقی و واقعی خود برمی‌گردد.

عضو شورای ملی زعفران، با بیان اینکه هم اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی بازار زعفران را کنترل می‌کند، ادامه داد: سال گذشته این سازمان، ۷۰ تن زعفران خریداری و دپو کرده است و هم اکنون گاهی مقداری از آن را در بورس و غیره عرضه می‌کند که همین مساله، باعث نوسانات بازار طلای سرخ شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت به همین منوال جلو برود، ۱۰ سال آینده زعفرانی نخواهیم داشت، گفت: دلیلی ندارد سازمان مرکزی تعاون روستایی به این حوزه ورود کند؛ ضمن اینکه ورود دولتی‌ها بر اساس اطلاعات نادرستی است که پایین‌دستی ها به آنها می‌دهند.

حسینی با بیان اینکه صادرات این محصول نیز از دست صادرکنندگان واقعی خارج شده است، تصریح کرد:صادرات این محصول در سال جاری رشد داشته؛ اما ما معتقدیم این صادرات برای صادرکنندگان اصلی و سرمایه‌گذاران نبوده است، بلکه عده ای برای تامین ارز، صادرات زعفران را انجام می‌دهند که متخصص نیستند و رقابت مخرب در بازارهای جهانی با صادرکنندگان واقعی را در پیش گرفته‌اند که این امر به صادرات ما طی سال‌های آینده آسیب جدی وارد می‌کند.