سونی ۲ تلویزیون با وضوح بالا رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سونی اعلام کرده نسل جدید تلویزیون هایLED و OLED از مجموعه Master Series را به بازار عرضه می کند. این تلویزیون ها مجهز به پردازشگرهای جدید و قدرتمند Ultimate X۱ هستند.

تلویزیون ال ای دی Z۹F در اندازه های ۶۵ و ۷۵ اینچ عرضه می شود. از سوی دیگر تلویزیون «اوال ای دی» A۹Fنیز در اندازه های ۵۵ و ۶۵ اینچ ساخته می شود.

مدل های جدید مجهز به فناوری وضوح تصویر ۴K هستند و از ویژگی های HDR۱۰و Dolby Vision پشتیبانی می کنند. علاوه برتمام این موارد تلویوزیون ها مجهز به سیستم اندروید اوریو جدید هستند.

از سوی دیگر با کمک پردازشگر جدید مدل های گفته شده ویژگی هایی کاملا جدید مانند تصویر با وضوح بسیار بالا را ارائه می کنند.

تلویزیون او ال ای دی A۹F مجهز به فناوری Acoustic Surface Audio+ است که نسخه بهبود یافته ویژگی است که سبب می شود نمایشگر مانند یک بلندگو عمل کند.

در تلویزیون Z۹F فناوری X-Wide Angle به کار رفته که سبب می شود کیفیت تصویر از زاویه پهلو نیز تغییری نکند. ویژگی دیگر X-Motion Clarity است که کیفیت تصویر را ارتقا می دهد.